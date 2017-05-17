TEM otoyolunun Gerede Tatlak köprüsünde yapılan üst yapı çalışmaları nedeni ile yolun Gerede Ankara istikameti 17 Mayıs 2017 ile 17 Haziran 2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile trafiğe kapatıldı. Karayolları genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Anadolu Otoyolunun Gerede Kavşağı kesimi, Çamlıdere Kavşağı arasında bulunan Tatlak Köprüsü üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede Ankara istikameti trafiğe 17 Mayıs 2017 ile 17 Haziran 2017 tarihleri arasında kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır” denildi.