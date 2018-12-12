Haber: Aysun BEYKOZ

1200 metreden daha yüksek olan geçitte sürekli oluşan kaya erozyonu ve toprak kayması nedeniyle zaman zaman ulaşım olumsuz etkileniyor. Mudurnu ilçemizden Ankara'ya gidişi sağlayan 49. Kilometrelik E-1 karayolundaki 1210 rakımlı Aynalıkaya Geçidi yolun en yüksek kesimi olarak özellikle kış şartlarında sürücüler için tehlike oluşturduğu için jandarma ekipleri tarafından sürekli devriye geziliyor. Yolun bir tarafında 100 metrelik uçurum bulunurken, diğer tarafında 70 metre yüksekliğinde kayalıklardan oluşuyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bugünlerde yüzlerce ton ağırlığında kaya parçalarının karayoluna düşmesi tehlike oluştururken, Özellikle ağır tonajlı araçların Mudurnu'dan Nallıhan, Beypazarı ve Ankara'ya ulaşmak için tercih ettikleri karayolunda buzlanma ve aşırı yağışlardan kaynaklanan heyelan ihtimalinin yolu muhtemel kaza yaşanabilecek duruma getirmesi herkesi korkutuyor.

İlçe halkı, herhangi bir cam ve mal kaybı yaşanmadan Aynalıkaya mevkiindeki geçebilmeleri için Mudurnu İlçe Jandarma Trafik ekipleri tüm gün bu yolda devriye gezerek sürücülerin trafik kuralları uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.