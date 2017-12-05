Haber: Semih BAYKAL

Kaza, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü rampasında meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Maşallah Yamer yönetimindeki 06 JJ 625 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Yamer, devrilen minibüs içinde sıkışarak yaralandı.

Yaralı sürücü, üniversitenin güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.