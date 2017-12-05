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    • Sürücünün imdadına güvenlik ve vatandaş yetişti

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mevkiinde bir minibüs kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu aracının içinde sıkışan sürücüyü, vatandaş ve güvelik görevlileri kurtardı.

    05 Aralık 2017 Salı 15:49
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    Sürücünün imdadına güvenlik ve vatandaş yetişti

    Haber: Semih BAYKAL

    Kaza, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü rampasında meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Maşallah Yamer yönetimindeki 06 JJ 625 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Yamer, devrilen minibüs içinde sıkışarak yaralandı.

    Yaralı sürücü, üniversitenin güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi

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