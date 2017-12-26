banner133

banner101

banner120
26 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sürücüye kötü haber

    Zorunlu trafik sigortasında 2018 yılında da tavan fiyat uygulaması devam edecek. Azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak. Kaza yapanların primleri 3 yıl kaza yapmayanlara göre 4 kat fazla olacak.

    26 Aralık 2017 Salı 09:46
    Bu haber 210 kez okundu
    Sürücüye kötü haber

    HABER:Aysun Beykoz

    Zorunlu trafik sigortasında kötü sürücüye 4 kat daha fazla zam yapılacak. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, “Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak” dedi.

    Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak. Trafik primlerinin daha düşük olduğu küçük illerden Bolu’da şu anda iyi sürücü için 466 lira olan tavan 489 liraya ulaşacak. Bu il ve diğer küçük illerde sisteme yeni girenler 847 lira yerine 889 lira 7’nci basamakta bulunan çok kaza yapanlar ise 2 bin 117 lira yerine 2 bin 223 lira trafik sigortası parası ödemiş olacak. Bu rakamlar Türkiye’de en düşük trafik sigortası prim fiyatları olacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Zorunlu, Trafik, Sigortasında, 2018, Yılında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIŞ MASALI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ENGELLİLERİ GEZDİRME DERNEĞİ - ENGGEZDER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Aydın Hitit Aydın Hitit RAPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Kör Kütük Cahil Olmak
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109