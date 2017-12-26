HABER:Aysun Beykoz

Zorunlu trafik sigortasında kötü sürücüye 4 kat daha fazla zam yapılacak. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, “Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak” dedi.

Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak. Trafik primlerinin daha düşük olduğu küçük illerden Bolu’da şu anda iyi sürücü için 466 lira olan tavan 489 liraya ulaşacak. Bu il ve diğer küçük illerde sisteme yeni girenler 847 lira yerine 889 lira 7’nci basamakta bulunan çok kaza yapanlar ise 2 bin 117 lira yerine 2 bin 223 lira trafik sigortası parası ödemiş olacak. Bu rakamlar Türkiye’de en düşük trafik sigortası prim fiyatları olacak.