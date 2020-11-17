Sürücüyü itfaiye kurtardı

Haber: Aysun Beykoz

Kaza, geçtiğimiz gün Gerede ilçesi Deri Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 14 AAJ 732 plakalı kamyon karşı yönden gelen kamyonetle ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda kamyonette bulunan sürücü sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet ve kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 14:05