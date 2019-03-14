Sürüler yollarda

Özellikle Seben, Göynük ve Kıbrıscık ilçelerimizde yaylara götürülen koyun sürüleri yolda renkli görüntüler oluşturdu.

Sürüler yollarda

Hayvancılık açısından önemli olan ve ’yaz göçü’ olarak tabir edilen yayla yolculuğu başladı. Koyun sürüleriyle sabahın ilk ışığından, akşam saatlerine kadar yollara düşen çobanlar, uzun yolculuklar sonrasında yaylara ulaşıyorlar. Koyun sürüsünü götüren çobanlardan Ali Ozanoğlu, her yıl yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalara göç ettiklerini belirterek, “Bizlere emanet edilen yüzlerce koyunu otlatmak ve korumak zorundayız. Yaylada 5 ay kadar kalıp daha sonra kışın yaklaşmasıyla birlikte geri döneceğiz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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