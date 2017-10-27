Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Meydanı’nda su içmek için süs havuzuna giren bir köpek ayaklarını aydınlatma demirlerine sıkıştırdı. Köpeği gören vatandaşlar uzun süredir havuzda mahsur kalan köpeği 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, süs dolu havuzun içerisin sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yakalama aparatı kullanarak köpeğin hareket etmesini engelleyen ekipler, ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Dakikalarca havuzda bekleyen köpek, ekiplerin yardımı ile havuzdan kurtarıldı.