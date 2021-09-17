Susuz Köy Kızık

Haber: Ceylan Beykoz

Mecliste yapılan açıklama sonrası, Kızık Köyü muhtarlığından yapılan açıklamada, böyle bir şey olmadığı, yapılan açıklamanın ilçemizi üzdüğü belirtildi. Gelişmeler sonrası, CHP Meclis Üyeleri Perşembe günü Kıbrıscık’a giderek konuyu yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldılar. Yapılan inceleme sonrası, CHP’li meclis üyeleri Kaymakam Kini ile görüşmek istediler fakat, ilçe dışında olunca görüşme gerçekleşmedi. Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz Kaymakam Mehmet Kaan Kini’yi telefon ile arayarak konu hakkında bilgi aldı.

CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri bir dizi görüşme sonrası şu açıklamayı yaptılar. Kızık Köyümüzde 1993 yılından günümüze su sıkıntısı çekilmektedir. Her gelen siyasi iktidar yapacağız, çözeceğiz, iş tamam vaatleri boşa çıkmış, su sorunu çözülmemiştir. Daha evvel köyde yaşayan kadınlarımızla görüşen Üyemiz Alaattin Karadoğan’a “bitlendik”, çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz, banyo yapamıyoruz söylemi maalesef 21. Yüzyılda gerçektir. Köyde çözüme destek veren Belediye Başkanı Emin Tekemen tankerlerle köye su taşımaktadır. Su sorununun çözümü için elektrikle takviye yapılarak aşağıda olan suyun köye gelmesi gerekir. Burada ise en önemli konu, çıkacak olan elektrik parasının köylüden tahsil edilmesi olacaktır. İl Genel Meclis Üyemiz Alaattin Karadoğan’ın gündeme getirdiği sorun doğrudur. Su hayattı, su yaşamanı en önemli gerekçesidir. Yaklaşık 30 yıldır çözülmeyen su sorununun kısa sürede çözüme ulaşmasını bekliyoruz, dediler.