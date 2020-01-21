“Süt fabrikamızı tekrar açacağız”

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, belediye ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak belediyenin borçları konusuna değinen Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Borcumuz İller Bankasına var SGK’ya var, vergi borcu var. Biz şu anda ayakta durabiliyoruz, alacaklarımızı tahsil edebiliyoruz. Kaynak meydana getirmeye çalışıyoruz, dükkan yapıp satıp. Göynük bu yönde çok şanslı, arz talep sürecinde çok şanslı. Biz Göynük A.Ş. diye bir firma kurduğumuzda Göynük A.Ş. üzerinden bazı şeyleri ilerlettiğimizde inşallah sıkıntımız kalmayacak ekonomik yönden. Şu anda zaten borcumuz olmasına rağmen ciddi bir sıkıntımız yok. Aşabilme gücümüz var. Maaşlarımızı ödeyebiliyoruz, borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Ama tabi bayağı bir borç devraldık. Bunun da şu anda hakkından geliyoruz” dedi.

“İNŞALLAH SPORDA DA BELLİ BİR NOKTAYA GELECEĞİZ”

Yatırımların çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Çankaya açıklamasının devamında, “Turizm yatırımları alt yapısı çok önemli. Vatandaşın hizmet grubu işleri çok önemli. Onlarda da ciddi bir sıkıntımız olmamakla beraber eksikleri tamamlıyoruz. Akşemseddin Hazretleri Anma Gününe değer verdik. BAL ligindeyiz. Alt yapısı şu anda çok güzel. İnşallah ekonomik sıkıntıları belirli bir noktaya getirdiğimizde BAL Liginde de, sporda da belli bir noktaya geleceğiz. Şu anda Göynük’te bir arkadaşımızın aracılığıyla yushi sokak sporu yapılıyor. 3 tane Avrupa şampiyonu gencimiz var. Sporda, turizmde de inşallah belirli bir yere geleceğiz” diye konuştu.

“SÜT FABRİKAMIZI TEKRAR AÇACAĞIZ”

İlçede gerçekleştireceği projelere ilişkin konuşan Başkan Çankaya, birçoğunu 89-2004 yılları arasında Başkanlık yaptığı dönemde hayata geçirdiğini belirterek, “Benden sonra da kısmen yapılanlar oldu. Bizim yapacağımız işler Göynük’ün merkezini rahatlatmak. Mesela şu anda acil katlı otopark ihtiyacımız var. Okullaşma oranını belirli bir noktaya getirme çalışmalarımız var. Çünkü başarılı öğrencilerimiz Göynük’te kalmayıp büyükşehirlere gidiyorlar. Eğitim kalitesini artırdığımızda, sağlık kalitesini artırdığımızda kendi ürettiğimiz ürünlerin pazarlamasını becerebildiğimizde inşallah daha iyi olacak. Şimdi yumurtacılıkta, tavukçulukta belirli bir noktadayız. Şu anda süt birliğimiz var ama süt fabrikamız atıl duruyor. Daha önce bir işletmeci getirmiştik, o işletmeci yürütemedi gitti. Onu da tekrar işletmeye açacağız. Belediye hizmetlerini de ihmal etmeyeceğiz. Onları ihmal ettiğimiz zaman alt yapı sıkıntısı doğar” ifadelerini kullandı.

“ANKARA VE İSTANBUL’DAN DESTEK ALACAĞIZ”

Çankaya açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Yirmi dört saat kapımız her vatandaşımıza, parti ayrımı gözetmeden açık. Herkes biliyor. Bundan sonra da edindiğimiz çevre vasıtasıyla Ankara, İstanbul’un bize sahip çıkması gerekiyor. Şu anda da sahip çıkıyorlar. Emareleri de var. Biz iyi niyetimizi, dürüstlüğümüzü, misafirperverliğimizi gösterdiğimiz sürece inşallah oralardan belirli destekleri -geçmişte aldı- gelecekte de alacağız.”