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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • Süt hijyeni ve peynir yapımı eğitimi projesi köylerde hayat buldu

    Bolu İli merkez köylerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile süt hijyeni ve süt işleme kursu gerçekleştirildi

    21 Mart 2018 Çarşamba 12:09
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    Süt hijyeni ve peynir yapımı eğitimi projesi köylerde hayat buldu

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Suna Eker ve Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Ertonga tarafından gerçekleştirilen eğitimlere 22 köyde 450 kadın kursiyer katılım sağlamıştır. Kurslarda sağımdan başlamak üzere sütün süzülmesi, soğutulması, taşınması ve süt ürünlerinin işlenmesi sırasında uyulması gereken tüm Hijyen kuralları anlatılmakta olup, birim sütten daha verimli mamul elde etme teknikleri eğitmenler tarafından uygulamalı olarak gösterilmektedir.

    Kursta eğitim alan bayan çiftçiler, eğitim sonrasında kaliteli süt işlemek için olmazsa olmaz araç gereçlerinden olan sıvı termometresi ve kalsiyum klorür kullanmayı öğrenmişlerdir. Uzman eğitmenler, kadın çiftçilere maliyetleri düşürecek teknikleri öğretmektedir. Eğitim öncesi 10 litre çiğ sütten 1kg köy peyniri elde edilirken, 5 litre sütten 1 kg pastörize peynir yapma teknikleri öğretilmiştir. Ayrıca köylerde iyi yoğurt yapımı, mozzerella, kaşar peyniri, köy peyniri, Hellim peyniri, Örgü Peyniri, Rulo Kaymak, Rikotta peyniri gibi 7 çeşit peyniri uygulamalı olarak üretilerek yapım ve yapım aşamaları gösterilmiştir.

    Eğitimler hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü İzzet Murat;

    “Kırsalın kalkınması eşittir ülkenin kalkınması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kırsal kesim üretimin temel taşı olan kadınlarımızın eğitimi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu ve benzeri projeler ile marketten almak yerine kadınlarımız kendi yaptıkları ürünleri daha az maliyetle üreterek ev ekonomilerine katkıda bulunmuşlardır. Tarım teşkilatlarının kurulma sebebi olan çiftçilerimizin gelir düzeylerini artırıcı hayvansal ürün işleme tekniklerini vatandaşlarımıza benimseterek kaliteli, ekonomik ve verimli ürün elde edilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamalı eğitimlerde sütün temizliği ve hijyenini etkileyen faktörler anlatılarak sağlıklı ve kaliteli sütün nasıl elde edileceği kursiyerlerimize öğretilmiştir. Müdürlüğümüzün eğitimleri İstek ve talepler doğrultusunda devam edecek olup çiftçilerimizi bu eğitimlerden mümkün olabildiğince faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Merkez, Köylerinde, Gıda

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