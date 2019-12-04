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Suya indirim yaptılar

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında alınan kararla içme suyuna indirim yapıldığını açıkladı.

Suya indirim yaptılar

Haber: BMA

Seben Belediye Başkan Fatih Kavak, ilçede vatandaşların hayatını kolaylaştıracak sosyal, ekonomik ve ilçe odakları çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak, son olarak yaptığı açıklamada ilçe halkına içme suyunda indirim müjdesi yaptı.

“SEBEN HALKIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Başkan Fatih Kavak konuyla ilgili açıklamasında, “Seben Belediyesi olarak Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2.birleşiminde oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, tonu 3.60 TL olan evsel içme suyu bedelinde 60 kuruş indirim yaparak, 3 TL olarak belirledik. Seben halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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