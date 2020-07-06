Haber: N. HalidAltundal

Geçtiğimiz haftalarda ilimiz Mengen ilçesinden Gerede’ye aktarılmak istenen su kaynakları ile başlayan krizin bir ikincisi Dörtdivan’da yaşanıyor. Hokkok Yaylası Karanlık Dere mevkiinden geçen su kaynağının Yeniçağa ilçesi Dereköy’e aktarılmaya çalışılmasına 7 köy muhtarı yaptıkları açıklama ile karşı çıktı. Bölgeye gidenCemaller, Çetikören, Yağbaşlar, Bünüş, Çalköly, Ortaköy ve Dülger köyleri muhtarları kanun çerçevesinde haklarının korunmasını istedi.

“BİZİM KAYNAKLARIMIZA MÜDAHALE VAR”

Muhtarlar adına açıklama yapan Çetikören Köyü Muhtarı Mahmut Koçak, “Karanlık dere mevkiinde bizim tahsisli olarak kaynaklarımız mevcuttur, resmiyette her şeyimiz mevcut. Dereköy’ün sadece 3 tane kaynağı var. Bin litre suları var. Ve bu bin litre sularını almaktan ziyade buradaki yapmış oldukları beton yapı ve bu dereden gelen boru bu derede su bırakmaz. Kesinlikle bu derede su bırakmayacağı, bu derenin kuruyacağı, yaylalardaki hayvanların susuz kalacağı, yani yayla hayatının biteceği belli. Bu derede ne varsa, onların yapmış oldukları şeyin hiçbir doğru yanı yok. 63’lük boruyla alınacak dendi, 160’lık boruyla alınıyor. Bu suyu o şekil bir borunun doldurması da mümkün değil. Onun için buraya bir çözüm bulunması lazım. Burada bizim kaynaklarımıza müdahale var. Bizim kaynaklarımız saniyede 8 litre, 7 köy, 11 üniteden oluşmuş olan cemaller Cemaller, Çetikören, Yağbaşlar, Bünüş, Çalköly, Ortaköy ve Dülger köylerine geliyor. Bu müdahalenin engellenmesini biz bütün yetkililerden arz ediyoruz. Bizim köylerimiz bu yüzden zor durumda. Belki farklı olaylar çıkacak, biz vatandaşa dur desek de herkes hakkını aramak zorunda kalacak. Onun için biz tatlılıkla kanun çerçevesinde haklarımızın korunmasını istiyoruz. Biz bu suyun alınmasına karşıyız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 13:17