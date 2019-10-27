Suyun altından bakın neler çıktı

Haber: Birol Ertunç

Mudurnu ilçesine yaklaşık 50 kilometre, Taşkesti Belde merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'ndaki gölün suları mevsimsel nedenler ile yaklaşık 10 metre çekildi. 300 yıl önce heyelan sonucu oluştuğu düşünülen gölün içinde bulunan ağaçlar, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. El değmemiş bir güzelliğe sahip olan ve özellikle yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan gölde ortaya çıkan ağaçlar, ilginç bir manzara oluşturdu. Gerek günübirlik gerekse kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler ise oluşan manzarayı fotoğrafladı.

Göle adını veren sülüklerin artık bölgede bulunmadığını ifade eden Tabiat Parkı Bekçisi Refik Balcı, "Bölge çok güzel. Buraya her mevsim çok sayıda tatilci gelir. Mevsimsel olarak bu aylarda gölün suları çekilir. Bu yıl da yaklaşık 10 metrelik bir çekilme oldu. Suların çekilmesiyle de göl içinde bulunan dikili ağaçlar gün yüzüne çıktı" dedi.