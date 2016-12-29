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29 Aralık 2016 Perşembe
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    • SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!

    FAY YAMANER MÜCEVHER'den yeni yıla özel "TEKTAŞINIZI SİZ ALMAYIN BEŞTAŞINIZ ALSIN" altın yüzük ikisi birlikte 499 lira ve sedef taşlı kar tanesi kolyeside bizden HEDİYE!

    29 Aralık 2016 Perşembe 15:53
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    SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş birlikte 499 lira!

     Atasay, Asgold, Cetaş, Regold, Favori ve Lotus Diamond gibi onlarca marka,  yüzlerce tasarım ve Versace, Burberry, Seiko, Tissot, Armani, Ferre ve Swatch gibi saat markalarını bir  arada bulunduran FAY YAMANER Mücevher mağazaları yeni yıla sevdiklerinizi mutlu edebilmek için sürpriz fırsatlar ile hazırlandı. 

    Fay Yamaner Mücevher mağazalar koordinatörü Hakan Doğan yaptığı açıklamada öncelikli tüm Bolu Halkına ve ülkemize yeni yılın sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyoruz. 
    Yeni bir yılın başlangıç olması nedeniyle mağazalarımızda misafirlerimize özel fırsatlar ile hazırlandık. 
    Pırlanta montürlüSwarovski taşlı altın beştaş ve tektaş yüzük 499 lira olan kampanyamızın stoklar ile sınırlı olduğunu ve hediyenin yeni yıla özel bir tasarım olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Bu kampanyamız gerek fiyat ve gerekse tasarımı ile beğeni ile karşılandı. Bu kampanyamızla gerek altın ayarı ve gerekse altın renk seçenekleri ile her zevke ve her bütçeye hitap etmeyi planladık. 
    İkinci bir sürprizimizde tüm misafirlerimiz için mağazamızdan 350 lira ve üzeri takı ve saat alışverişlerinizde yine yeni yıla özel hazırladığımız “SEDEF TAŞLI KAR TANESİ KOLYE” de bizim ikinci hediyemiz olacaktır. 

    Otuz yıla yaklaşan tecrübemiz ile pırlanta koleksiyonlarımızı en iyi fiyat ve en doğru taş bilgisi ile tüm misafirlerimize sunmaktayız. Özellikle pırlanta sektöründe doğru taş bilgisinin, ucuz  fiyattan daha önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. FAY YAMANER Mücevher mağazalarımızda en doğru bilgi ile iyi taşı en iyi fiyata vermeyi prensip edindik. Mağazamızda uluslararası sertifikalı pırlanta koleksiyonları olduğu gibi özel tasarımlarız da mevcuttur. Pırlanta sahibi olmak isteyen misafirlerimiz 899 TL’den başlayan fiyatlar ile sevdiklerini mutlu edebilirler.

    Ayrıca 14 Burda AVM "YAMANER MÜCEVHER" mağazamızda; ülkemizin en sevilen mücevher markası ATASAY’ınkoleksiyonlarıda  yer almaktadır. Tüm misafirlerimizi ATASAY'ın  ulusal kampanyalarından yararlanmak İçin 14 Burda AVM mağazamıza davet ediyoruz. 

    FAY YAMANER Mücevher mağazaları olarak,  İZZET BAYSAL CADDE’sindeki mağazamız ile beraber 14 BURDAAVM’deki iki mağazamızda " ÜÇ MAĞAZA TEK FİYAT " politikasıyla sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 

    Yeni yılın ülkemize mutluluk, huzur ve barış getirmesini dileyerek kampanyamızı duyurmuş oluyoruz. 

    Anahtar Kelimeler: FAY, YAMANER, MÜCEVHERden, Yeni, Yıla

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