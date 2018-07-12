HABER: ESRA ÖZTÜRK

Saat 12.50 sularında T Tipi Açık Cezaevinde hükümlü olarak tutulan Aykut İşgören ve Emrah Meçli isimli mahkumlar infaz koruma memurlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak firar etti. Firari mahkumların cezaevinden yürüyerek kaçtığı ve D-100 karayolu kenarında park halinde kendilerini bekleyen 48 U 7562 Plakalı lacivert renkli Reno Twingo marka otomobile binerek Ankara istikametine gittikleri belirlendi. Cezaevi yönetiminin firari kişileri bildirmesi üzerine çevrede güvenlik tedbirleri alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Ekipleri bahse konu aracın muhtemel kaçış güzergahlarında kontrol noktaları oluşturdu. Çok sayıda ekibin görev aldığı firari mahkum operasyonları tüm güzergahlarda sürüyor.