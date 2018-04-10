Akşam saatlerinde infaz koruma memurlarının yaptığı kontroller sırasında Yunus Yeltek isimli hükümlünün olmadığı tespit edilmesi üzerine durumun cezaevi Müdürlüğüne bildirilmesi sonucu ortaya çıkan firar olayı emniyet birimlerini alarma geçirdi. Çevrede geniş çaplı arama başlatan emniyet birimleri, Bolu otogarı ve TEM otoyolunda bulunan tesisleri takibe aldı. Cezaevi etrafındaki kırsal alanda arama tarama faaliyetine başlayan Bolu il Jandarma Komutanlığına bağlı birimler firari mahkumun izine rastlayamadı. Yusuf Yeltek’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yeltek’in yaklaşık bir yıl önce cezasının kalan bölümünü çekmek üzere açık cezaevine çıktığı ve firarin cezaevinin açık bölümünden gerçekleştiği öğrenildi.