Tabakhane bölgesi asfaltlanıyor

Haber: BMA

Gerede ilçesi tabakhane bölgesinde ASKİ tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı cadde ve sokaklarda bulunan asfaltlar çok büyük zarar görmüştü. Çalışmaları ve oluşan sorunları yakinen takip eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, ASKİ yetkilileri ile ilçede ve Ankara’da sürekli görüşmeler gerçekleştirerek oluşan sorunların ve yaşanan sıkıntıların kısa sürede çözüme kavuşması için seferber oldu. 2019’un sonlarında Ankara’ya giden Belediye Başkanı Mustafa Allar, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yaptığı görüşme neticesinde zarar gören cadde ve sokaklar için asfalt sözü aldı. Ancak ülkemizi etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle asfalt çalışmaları da sekteye uğradı. Konunun peşini bırakmayan Başkan Mustafa Allar’ın en son yaptığı görüşmeler sonrası tabakhane bölgesinde asfalt çalışmaları başladı.

“YAPILACAK ASFALTIN PEŞİNİ BIRAKMADIK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Allar, “Tabakhane bölgesinde ASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmalarından kaynaklı cadde ve sokaklarda bulunan asfaltlar zarar gördü. Konuyu yakinen takip ederek ASKİ ile sürekli görüşmeler gerçekleştirdik. Asfalt sözünü 2019’un son çeyreğinde almıştık, Koronavirüs nedeniyle çalışmalar gecikti. Tabakhane bölgemize yapılacak asfaltın peşini bırakmadık. En son yaptığımız görüşmeler neticesinde de asfalt çalışması başladı. İlçemiz için gece-gündüz görüşmelerimiz ve çalışmalarımız ilk günkü heyecanımız ile devam ediyor. Esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.