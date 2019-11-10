Tabakhaneye sıcak asfalt

Haber: BMA

ASKİ tarafından ilimiz Gerede ilçesinde tabakhane bölgesinde çalışma başlatılmıştı. ASKİ’nin ihaleyi verdiği firmanın ekipmanlarının yetersiz kalması ile beraber, Belediye Başkanı Mustafa Allar belediyenin tüm ekipmanlarını seferber etti. ASKİ tarafından yapılan çalışmalardan kaynaklı Tabakhanede ki cadde ve sokaklarda bulunan asfaltlar zarar gördü. ASKİ yetkilileri ile ilçede görüşme yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz gün ise ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yaptığı görüşme neticesinde zarar gören cadde ve sokaklar için asfalt sözünü aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’ASKİ Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali Kınacı Beyefendiyi Makamında Ziyaret Ettik. Tabakhane bölgemizdeki çalışmalar için sıcak asfalt sözünü Aldım. En yakın zamanda tabakhane bölgemize sıcak asfalt atılacaktır. İlçemiz için her alanda ilk günkü gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabakhane esnaflarımıza ve Gerede halkına hayırlı olsun’’ dedi.