Tabanca merakı 8 yıla neden oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Almanya’da çalıştığı bir firmadan emekli olan Geredeli Mustafa K., 46 adet tabanca, çok sayıda mermi, av tüfeği, bıçak, kama, kılıç ile yakalanınca Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açıldı. Bir müddet tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Almancı sanığın yaptığı savunma şaşkınlık yarattı.

Almanya’dan emekli olduktan sonra yılda 3 aylığına memleketi olan Gerede ilçesine özel aracıyla gelirken, Bolu sınırları içerisinde durdurulan araçta yapılan aramada araç içerde 46 adet tabanca, çok sayıda mermi, av tüfeği, bıçak, kama kılıç gibi 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa K. geçtiğimiz aylarda adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Resmi belgede sahtecilik, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletme, satma, izinsiz olarak bıçak veya diğer aletleri ülkeye sokma, imal etme veya nakletme” suçlarından tutuksuz yargılanmasına devam edilen Mustafa Koçak’ın verdiği ifade şaşkınlık yarattı.

Tabancaya çok meraklı olduğunu vurgulayan sanığına mahkeme başkanı, “Yılın 9 ayı Almanya’da kalıyorsun. Neden silahları aracının içerisinde Bolu’ya getiriyorsun. 3 aylığına izinsiz olarak bu silahları neden getiriyorsun” sorusuna Mustafa K.; “Hakim bey Türkiye’de silahların taşınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Tabancalara karşı çok büyük merakım var. Almanya’da onları sevemiyorum. Ama, Gerede’deki getirince 3 ay boyunca onları sevip, okşayarak temizliğini yapıyorum. Memleketimde onları daha çok seviyorum. Almanya’daki evimde sevemiyorum. Orada bana mutluluk vermiyorlar. Türk vatandaşı olduğum için Almanya’da silahlarımdan mutluluk alamıyorum. Onun için 3 aylığına tabancalarımı Gerede’de ki evime getirdim. Gerçekten suç olduğunu bilmiyordum” diyerek silahlarını geri alıp alamayacağını mahkeme başkanına sordu.

Mahkeme Başkanı, silahlara devlet tarafından el konulduğunu belirtmesi üzerine sanık; “20 yıllık emeklerim boşuna gitti deseninize, ben şimdi tabanlarım olmadan ne yapacağım. Onları çok seviyordum” dedi. Mahkeme heyeti suçu sabit görerek Mustafa K.yı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca 25 bin TL’de adli para ceza verilmesine karar verdi. Şayet, İstinaf Mahkemesi bu kararı onaylarsa sanık cezaevine girecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019, 13:17