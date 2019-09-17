Tabela asmakla çevre korunmuyor!

Haber: C. Kutay AYKAN

Fotoğraflar: Metin FERAH

Yedi yaylanın yol güzergahının bulunduğu alana Bolu İl Özel İdaresi tarafından “Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır.Dökenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır.Bolu İl Özel İdaresi, 03742703580” yazılı tabela sanki atış talimi için açık hedef tahtası olurken,tabelanın tam karşısındaki alan ise çöplük haline getirilmiş.

Uyarıcı tabelaya rağmen, bazı duyarsız vatandaşlar tabelanın tam karşısına evsel atık, ev ve işyerleri tadilatından kalan molozlar çevreye atılarak resmen çevre katliamı yapılıyor. Bölgeye uyarıcı tabelayı asan Bolu İl Özel İdaresi ise bu duyarsız vatandaşları tespit ederek cezai işlem yapmaması ise olayın düşündürücü tarafı. Bir an önce çevre kirliliğini yapanların tespit edilerek, yasal işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz.