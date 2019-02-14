Tabiat merkezlerimiz dünya gözdesi

Haber: Kasım ŞAHİN

Ulusal gazetelerin amiral gemisi olarak bilinen Sabah Gazetesi, ülke genelinde gezilmesi ve görülmesi gereken 50 yeri belirledi. Yapılan çalışmada ilimizin gözde tabiat mekanlarından olan Yedigöller, Abant ve Gölcük bu 50 yerin içerisinde yerini aldı.

Aylarca süren çalışma sonrası Bolu’nun 3 önemli tabiat merkeziyle 50 yerin içerisinde yer alması aynı zamanda bir ilde en çok görülecek ve gezilecek yerler arasında ilk sırda yer aldı. Sabah Gazetesinin internet sitesinde yer verilen gezilmesi ve görülmesi gereken 50 yerin fotoğrafları ve yerlerin özellikleri anlatılırken, bu haber büyük ilgi gördü.