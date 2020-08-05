Tabiat parkları dezenfekte edildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi ekipleri, sıcak hava nedeniyle çöp konteynerlerinde oluşan koku ve bakterilere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde yaptığı ilaçlama ile çevreye rahatsızlık oluşturmasının önüne geçiyor.

Çalışmalara belirlenen program dahilinde devam eden belediye ekipleri öte yandan koronavirüse karşı mücadelesini de sürdürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından bayram öncesinde ilimizin gözde mekanlarından Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bayramda yoğun tatilci akınına uğrayan tabiat parklarında önceden alınan önlem herkes tarafından takdirle karşılanırken belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarına aralıklarla devam ettiği belirtildi.