HABER:Aysun Beykoz

Ankara ve İstanbul’a yakınlığı, eşsiz doğal güzellikleri ve çeşitli eğlence imkânlarıyla tüm ziyaretçilerinin gözdesi haline gelen Abant Gölü ve Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerin konforlu ve tabiatla iç içe vakit geçirmeleri amacıyla yapılan yatırımları sürerken, ziyaretçi sayılarını da her geçen gün artıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün koruması altındaki alanları ziyaret eden kişi sayısı geçen yıl 17 milyondan 25 milyona yükseldi.

Korunan alanlar içinde Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, geçen yıl en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu. Soğuksu Milli Parkı'nı Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı takip etti. Üçüncülüğü ise Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Uludağ Milli Parkı aldı. Meryemana Tabiat Parkı, Marmaris Milli Parkı, Belgrad Ormanı, Akyokuş Tabiat Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Bolu-Gölcük Tabiat Parkı, Saklıkent Milli Parkları da ziyaretçi sayısı sıralamasında ilk ondaki korunan alanlar arasında yerini aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, korunan alanlara altyapı ve üstyapı anlamında büyük yatırım yaptıklarını belirterek, "Yatırımlarımız sayesinde bu alanlarımıza olan ilgi arttı. Vatandaşlarımız şehir stresinden uzaklaşarak, bu alanlarda rahatça nefes alabiliyorlar." ifadesini kullandı. Ziyaretçi sayısının artmasında, Milli Parklar Mobil Uygulaması'nın da rolünün büyük olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti: "Korunan alanları ziyaret etmek artık daha kolaylaştı çünkü uygulama sayesinde, milli park veya tabiat parklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, seyahatlerine başlamadan önce tabiatta gerçekleştireceği aktiviteye göre park seçebiliyor. Park sahasına nasıl gideceği hakkında rota oluşturabiliyor, hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor, park hakkında bütün detay bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Fotoğraf galerileri sayesinde park alanı hakkında önceden bir izlenim edinebiliyor. Ayrıca kullanıcılar uygulama içindeki haber, duyuru, anket modüllerinden güncel bilgi ve haberlere de ulaşabiliyor."