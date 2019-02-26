Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraflar: Metin FERAH

Tabiatın Kalbi Bolu yürüyüşünde ortaya çıkan görüntüler gerçekten bu yürüyüşün adına ve Mengen ilçesine hiç mi hiç yakışmadı. ŞirinyazıGöleti çevresinde sterlik odun kesimi yapan işçiler çöplerini tesislerin hemen yanındaki menfeze atarak büyük bir çevre kirliliğine imza attılar.

Tabiatın Kalbi Bolu Doğa ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan çevreciler menfez içerisine atılan plastik su şişesi, pil, yağ tenekeleri, teneke kutu içecekleri, yemek atıkları gibi çok miktarda çöple karşı karşıya kaldılar. Bu durumdan rahatsız olan çevreciler yaklaşık 3 saat süren bir temizlik sonrası bir kamyonet dolusu çöpü çıkartarak bölgeden uzaklaştırdılar.