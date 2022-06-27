Tabiatın Kalbi Bolu'muzun ormanlarına  hep birlikte sahip çıkalım

Haber: Uğur Balaban

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi, kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, halkın sorumluluk hissinin artırılması ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede vatandaşları her türlü orman yangınına karşı bilinçlendirmek, yangınlara karşı bireysel önlemlerin alınmasını sağlamak ve yangınlar sonucu ortaya çıkan tahribata karşı bilgilendirmek amacıyla Vali Erkan Kılıç'ın başkanlığında, Bilim ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Kurum Müdürleri, Muhtar Dernekleri Başkanları, merkez mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman yangınları ve önlenmesi hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Muhtarlar Toplantısı öncesinde Muhtarlar başta olmak üzere katılımcılara Bolu İl Emniyet Müdürlüğümüzce bastırılan orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlar ve orman yangını ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin anlatıldığı “Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Bolu’m” konu başlığı ile ilgili 200 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı.