Haber: C. Kutay Aykan

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve destek alan Sağlık Turizmi Bolu’da Hayat Bulacak Projesi kapsamında, sağlık turizmi alanında hizmet veren birim ve çalışanlardan oluşan ekibe eğitim ve danışmanlık hizmeti aldıklarını belirten Demirkol, “5 gün süren eğitimler ve danışmanlık sonucunda ilgili birimlerde görev yapan ekibimiz bu alanda çok daha iyi işler başaracakladır” dedi.

Bolu ilinin gerek sağlık, gerekse turizm yönünden güzel imkanlara sahip olduğunu ve bu imkanların doğru yönde kullanılması durumunda sadece ülkemize değil ülke dışından da pek çok insana şifa olabileceğini belirten Demirkol ayrıca, “Bolu ilinin sağlık turizmi alanında çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Tüm dünyaya hizmet verebilecek kapasiteye sahip ilimizde her sektör bu alanda ilerlemeye dair üzerine düşeni yaptığında ‘Tabiatın Kalbi Bolu, Sağlık Turizminin de Kalbi’ olarak anılacaktır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)nın Teknik Destek Programı kapsamındaki

‘Sağlık Turizmi Bolu’da Hayat Bulacak Projesi’ sayesinde sağlık turizminin önemine yönelik ilimizde farkındalık oluşturuldu ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Demirkol son olarak ise şu ifadeleri kullandı: “Sadece sağlık sektörü için değil tüm Bolu için önem arz eden ve başarıyla sonuçlanan Sağlık Turizmi Bolu’da Hayat Bulacak Projesinin devamını diler, proje ekibindeki tüm çalışma arkadaşlarıma ve MARKA yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.”