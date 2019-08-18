Tabiatın kalbinin merkezi

Haber: Birol Ertunç

Kıbrıscık Belediyesinin desteği ile bölgede bulunan tabi güzellikleri gün yüzüne çıkarılması için yapılan fotoğraf çalışması sonucu Kıbrıscık Köroğlu Zirvesinin güzellikleri ölümsüzleştirildi. Yapılan fotoğraflama çalışması sonrası ortaya konan onlarca enstantane hem medya ile paylaşıldı hem de sosyal medya ortamında ilçe ve bölge tanıtımı için kullanılmaya başlandı. Tarifsiz güzellikteki Köroğlu Zirvesinde bir koyun sürüsü otlatan çobanın yer aldığı fotoğraflar ise ilgi odağı oldu. Yurt genelinde her mevsim birçok grubun dikkatini çeken bölgede, foto safariden, trekkinge kadar hemen hemen tüm serbest tabiat sporları yapılabiliyor.