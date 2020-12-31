Haber: BMA

Ülkemizin birçok şehrinden gelen ziyaretçileri ile ilimizin önemli sağlık turizm tesislerinden Narven Termal Kasaba, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sancaktepe Belediyesi Eski Başkanı İsmail Erdem’i ağırladı. Tesis hakkındaki düşüncelerini ifade eden İsmail Erdem; “Narven ile ilgili düşüncelerimiz turizm ve işletmecilik anlamında oldukça olumlu. Bakıldığı zaman fevkalade bir hizmet kadrosu var. Coğrafi konumu itibariyle de İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin tam ortasında ve Bolu’nun da en güzel yerlerinden birinde, ormanla bitişik, tabiatla iç içe bir tesis Narven. Yatay mimarisi, geniş peyzaj alanları, sosyal tesisleri, sportif alanları ve daha birçok özelliği ile tabiri caizse dört dörtlük bir proje. Ailemizle birlikte Narven’de birçok kez misafir olduk ve Narven’i çok beğeniyor, seviyor ve büyükşehirlerin kalabalığından uzak, huzurlu bir tatil ortamı arayanlar için burayı herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Pandemi sebebiyle tesiste alınan önlemler ile ilgili izlenimlerini de paylaşan İsmail Erdem, “İlgili bakanlıklarımız tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda tüm önlemlerin alınmış olduğunu gördük. Giriş işlemlerinde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümleri yapılıyor. Tesis içerisinde de başta daireler ve ortak alanlar olmak üzere tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kaldığımız süre içerisinde sağlık açısından tehlike oluşturacak herhangi bir sorun veya durumla karşılaşmadık. Bu sebeple de tesis yönetimine ve çalışanlarına bu güvenli ve sağlıklı ortamı bizlerin hizmetine sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.