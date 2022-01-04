Tablo tablo yeni maaşlar

Haber: C. Kutay Aykan

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.

EMEKLİLERE YÜZDE 25.5 ZAM

Diğer yandan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25.5'e karşılık geliyor. Buna göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya, 2000 sonrası da 1627 liradan 2 bin 500 liraya çıktı. Bağ- Kur (esnaf) emeklisinin aylığı 1912 liradan 2 bin 500 liraya, Bağ-Kur (Tarım) aylığı da 1802 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi. Kamu işçilerine yüzde 25.6 oranında zam yapılacak.

EK ÖDEMELER DE YÜKSELDİ

Maaş hesaplamalarında aile, çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükseliyor.

Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine de yansıyacak. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 828 liradan 1055 liraya, evde bakım desteği 1797 liradan 2 bin 292 liraya çıkıyor.

Engelli aylığı (yüzde 40-69) 661 liradan 842 liraya, yüzde 70 ve üstünde 991 liradan 1264 liraya yükseliyor. Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ

Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile yaşama geçirilmesi öngörülüyor.

Bu da bütün kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olacak. Ek zam gelmesi durumunda Ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılması ve başka deyişle 15 Ocak'a kadar memur ek zammının netleştirilmesi bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

SENDİKALI MEMURA 400 LİRA İKRAMİYE

Toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.

Son dakika haberi | İşte tablo tablo emekli ve memurun 2022 zamlı maaşları: Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.

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