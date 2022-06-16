Tacikistan Büyükelçisi Gulov TSO başkanı Ateş'i ziyaret etti

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, beraberinde Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Hakim Ismoilzod ile birlikte Odamızda Başkan Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tacikistan Büyükelçisi Gulov TSO başkanı Ateş'i ziyaret etti

Haber: Okay Özcan

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ateş, İlimizdeki firmaların Tacikistan ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak gördükleri söz konusu ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Gulov'a teşekkür ederek Bolu ekonomisi, sektörleri, ihraç ürünleri ve yatırım olanaklarını tanıtan bir sunum yaptı.

Ziyarette ayrıca ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye katkı sağlamak için önümüzdeki aylarda Bolu'da bir iş forumu düzenlenmesi konusu ve müşterek olarak yapılabilecek diğer çalışma ve faaliyetler istişare edildi.

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