Tadı damağımızda kaldı

Haber: Aysun Beykoz

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile bugün itibariye sona erdiğini belirtti. Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.

'YASA DIŞI AVCILIK VE SATIŞA 28,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

Bakan Pakdemirli, yasadışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış yeni kontrol botları aldıklarını ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357 denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da katkı sağlıyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 50 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."

Bu günden itibaren başlayan yasaktan sonra Bolu’da balık tezgahlarında çiftlik üretim olan çupura levreğin yanı sıra yerli soman balıkları yerlerini alacak. Bu yıl palamut balığının çıkmaması ve hamsi ile istavritin az çıkması nedeniyle balığın tadına doyamadık.