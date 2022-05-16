Tahir Gayret güven tazeledi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 26. Olağan Genel Kurulu Pazar günü Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Büyük katılım ile gerçekleştirilen genel kurula Bolu Ak Parti Millet Vekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir , Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Esnaf Kredi Kefalet Koop. 5.Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, Gerede K.K.K Başkanı Vahdettin BAYGIN, Yeniçağa K.K.K. Başkanı Halit Ölmez,Seben K.K.K. Başkanı Selahattin Akkaya, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Gerede Tarım İlçe Müdürü Mutlu Yıldız Düzce ESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, ve çok sayıda davetli katıldı. Divan Başkanlığını Zonguldak ESOB Başkanı Muharrem Coşkun’un gerçekleştirdiği olağan genel kurulu daha önceden belirlenen gündeme göre divanin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam etti. Tek liste ile girilen seçime Tahir Gayret yeniden seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu, Selahattin Ayen, Mahmut Koçak, Mustafa Kalaycı, Orhan Fırat, Denetim Kurulu Abdullah Güler, Burhan Eröz, Murat Abak disiplin Kurulu Mustafa Altındal, Kemal Ünalan ve Tekin Eser yer aldı.