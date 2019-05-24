Tahkim Kurulu cezaları onadı

Haber: Birol Ertunç

İlimiz Amatör Futbol Kulüplerinden Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü 4 Mayıs’ta Harmanlık Spor ile U 19 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakasında karşı karşıya geldi. Müsabakada gerilimin tırmandığı dakikalarda Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü’nün 8 futbolcusu olaylara karıştı. Bunun sonucunda futbolcular İlhan Yüce, Enes Can Görgülü, Yasin Dulkadir, Metin Tabağ, Eren Taner Bayhan, Suat Epçim, Umut Temel ve Mustafa Ergün Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na(AFDK) sevkedildi. 13 Mayıs’ta disiplin kararlarını açıklayan AFDK buna göre, İlhan Yüce’ye ihraç sonrası rakibe sözle hakaret, hakeme sözle ve eylemle hakaret ve ayrıca saldırıda bulunması nedeni ile takdiren teşdiden 12 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli), Kırmızı kart gereği 1 + 12 maç toplam 13 maç; Enes Can Görgülü’ye hakeme sözle ve eylemle hakaret ve ayrıca saldırıda bulunması nedeni ile takdiren teşdiden 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Yasin Dulkadir’e saldırıda bulunması nedeni ile takdiren teşdiden 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Metin Tabağ’a hakeme sözle ve eylemle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Eren Taner Bayhan hakeme saldırıda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Suat Epçim’e hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Umut Temel ihraç sonrası hakeme saldırıda bulunması nedeni ile 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli); Mustafa Ergün’e hakeme saldırıda bulunması nedeni ile 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine (05.05.2019 Tedbirli) hükmetti.

4 FUTBOLCUNUN CEZASI ONANDI

AFDK kararları sonrası cezalara itiraz ederek Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Tahkim Kurulu’na taşıyan Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü istediği neticeye ulaşamadı. 23 Mayıs’ta toplanan TFF Tahkim Kurulu gündemindeki dosyaları inceleyerek kararları duyurdu. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararlarına göre Bolu Özel İdare Köroğlu Spor Kulübü'nün futbolcuları İlhan Yüce, Yasin Dulkadir, Eren Taner Bayhan ve Umut Temel ile ilgili başvurular reddedilerek cezaları onandı.