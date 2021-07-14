Tahliye sevinci

İlimizde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 6 sanıktan 4’ü beraat ederken 15 yıl ile 11 yıl hapis cezası alan 2 sanık tahliye edildi.

Tahliye sevinci


 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak  ve sağlama suçlamaları ile yargılanan tutuklu O.K., G.İ. tutuksuz yargılanan E.M., T.A., T.K., M.G. son hakim karşısına çıktılar. Tutuklu olarak yargılanan O.K. ile G.İ. üzerlerine atımlı suçlamaları kabul etmediler,

Tutuklu sanıklardan O.K. 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, G.İ. ise 11 yıl 3 ay hapis ve 20 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme heyeti, her iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Diğer sanıklar E.M., T.A., T.K. ve M.G.’nin beraatlerine karar verdi.

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