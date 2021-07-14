Tahliye sevinci





Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlama suçlamaları ile yargılanan tutuklu O.K., G.İ. tutuksuz yargılanan E.M., T.A., T.K., M.G. son hakim karşısına çıktılar. Tutuklu olarak yargılanan O.K. ile G.İ. üzerlerine atımlı suçlamaları kabul etmediler,

Tutuklu sanıklardan O.K. 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, G.İ. ise 11 yıl 3 ay hapis ve 20 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme heyeti, her iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Diğer sanıklar E.M., T.A., T.K. ve M.G.’nin beraatlerine karar verdi.