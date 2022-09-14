Tahliye talepleri kabul edilmedi

Haber: Süleyman Kurt

Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde S.U., Ö.F.A. ile M.P. isimli şahıslar arasında silahlı çatışma çıkmış ve bu 3 kişide yaralanmışlardı. Ö.F.A. ile M.P.’nin tutuklu yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarına devam edildi.

KASITLI OLARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde silahla yaralanan S.U., kendisinin kasıtlı olarak öldürülmeye çalışıldığını, sanıkların bu olayı basit yaralama olayına sokmaya çalıştıklarını ama bu olayın meşru müdafaa olmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Tutuklu sanıklardan Ö.F.A., çok pişman olduğunu belirterek; “Olayın böyle olmasını asla istemezdim. Kazayla oldu. Ben yaralandım, M.P. yaralandı, S.U. yaralandı. Kendimi korumak ve savunmak amacıyla sadece yere ateş ettim. Hiçbir zaman öldürme kastıyla ateş etmedim. Tek amacım kendimi savunmakta. Bu olaydan bir ay önce evlendim, cezaevine girdikten bir ay sonra babamı kaybettim. Ailem ve eşim zor durumda. Tahliyemi istiyorum” dedi.

BENİM TARAFIMDAN VURULMADI

Öte yandan diğer tutuklu olarak yargılanan ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SAGBİS sistemiyle katılan M.P.’de savunmasında; “S.U. benim tarafımdan vurulmadı. Ailelerinden özür dilerim. İstem dışı gelişen bir olay oldu. Kesinlikle öldürme kastı yoktur. Böylesine bir olaydan dolayı çok pişmanım” açıklamasında bulundu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların ve sanıkların tahliye talebinin reddine, davanın sonuçlandırılması ve karara bağlanması için duruşmanın 27 Ekim 2022 tarihine ertelenmesine karar verdi.