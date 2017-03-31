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31 Mart 2017 Cuma
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    • Tahliyesine 10 ay kala yeni ceza

    Tahliyesine 10 ay kalan Alaattin Çakıcı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay daha hapis cezası aldı. Yılsonuna kadar tahliye olması beklenen Çakıcı’nın tahliyesi 2018 Kasım ayına uzadı.

    31 Mart 2017 Cuma 09:33
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    Tahliyesine 10 ay kala yeni ceza

    6 Mart'ta Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 'bağırsak fıtığı' ameliyatı olan Çakıcı'nın tedavisi hastanede hala devam ediyor. Bolu F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kamu hukuku yönünden devam eden dava önceki gün sonuçlandı. Çakıcı hakkında, 13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ'daki cezaevinde bulunduğu sırada Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmış ve Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı. Çakıcı savunmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına hakaret etmediğini, sivil kimliğine yönelik beyanda bulunduğunu savunmuştu.

    Mahkeme kararında sanığın, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte sözler söyleyerek söz konusu suçu işlediğine, müşteki vekili tarafından dosyaya şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderilse de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun takibinin şikayete bağlı olmadığından cezalandırılması gerektiği ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesini göz önünde bulundurarak alt sınırdan 1 yıl olarak verilen ceza, Çakıcı'nın mahkemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sergilediği olumlu tavrı da indirim sebebi sayılarak 10 aya düşürüldü. Mahkeme, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 19 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin infaz süresi tamamlanmadan ve yasada geçen süre dolmadan yeniden suç işleyen sanığa verilen 10 aylık hapis cezasıyla ilgili temyiz yolunu kapatarak söz konusu cezayı çekmesine karar verdi.

    Öte yandan Alaattin Çakıcı’nın son yasal düzenlemelerle 2017 Aralık ayında şartlı olarak tahliye edilmesi bekleniyordu. Yeni cezasının tahliye sürecini bir yıl kadar uzattığı belirtildi.

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