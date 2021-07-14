Tahsin Başkan olaya el koydu

Haber: Erdal Tanrıverdi

​Yayla mevsiminin gelmesi ile Yaz boyunca insanların daha sık gittiği yaylaların vicdanları sızlatan durumu ortaya çıkmıştı. Taşkesti Beldesi sınırları içerisinde bulunan yaylada etrafa yayılmış çöpler ve insanların bıraktığı atıklar çevrecileri ayağa kaldırmıştı. Konunun yayın grubumuzda haber olarak yer almasının ardından olaya müdahil olan Taşkesti Belediyesi yaylayı temizledi. Hayvanlarını yaylaya çıkaran köylüler ve yaylayı eğlence amaçlı kullanan kişilerin bıraktığı atıklar nedeniyle Pürenli Yaylası, adeta çöplük alanına dönmüştü. Dünyaca ünlü Abant Tabiat Parkına çok yakın bir konumda bulunan yayla belediyenin temizliğinin ardından eski güzel görünümüne kavuştu.

Konuya ilişkin olarak Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan; “Pürenli Yaylası belediyemiz sınırları içerisinde değil. Beldemize 15 kilometre uzaklıkta bir alan. Fakat haberlerde yaylanın çöplüğe döndüğünü görünce içimiz vatanın bu cennet köşesinin pislik içerisinde kalmasına razı olmadı. Belediye ekiplerimiz burayı temizledi. Ben emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Bu yaylaları kullanan vatandaşlarımıza da çevreye duyarlı olmalarını özellikle istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 11:09