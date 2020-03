Tahsin Özcan, Kadınlar Gününü kutladı

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz” dedi.

“KADINLAR BİZİ BİZ YAPAN GÜZİDE DEĞERLERİMİZDİR”

Türk kadınının tarihimizin her devresinde eşsiz fedakarlık ve cefakarlık göstermiş olduğunu vurgulayan Başkan Tahsin Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Şanlı tarihimize baktığımızda Türk kadını cephelerde kahramanlıklarla destanlaşmış, hayatın her alanında önemli sorumluluklar almıştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün muhatabı olan kadınlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”