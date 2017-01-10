HABER: KASIM ŞAHİN

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 21 ilde yeni oluşturulan Narkotim Timleri harekete geçti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 23 polisin görev yaptığı NTP Şubesi ekipleri dün yaptıkları uygulama ile göz doldurdu. Özel kıyafetleri Bolu Anadolu Lisesi öğrenci çıkışı öncesi uygulama başlatan Narkotimciler büyük takdir topladı.

MEKANCILARA BASKIN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilk kez kurulan ve göreve dün başlayan özel ekip okul önlerindeki uyuşturucu uygulaması öncesi Atatürk Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan metruk bir binayı şok baskın düzenledi. Yapılan baskında metruk binanın bahçesinde ateş yakıp alkol alan 4 kişiyi gözlem alıp, yasal işlem yaptı. Okul çevresinde alkol alan şahıslar daha sonra çevreden uzaklaştırıldı.

AYAKKABILARIN İÇLERİ BİLE ARANDI

Öğrenci olmayan ve okul çevresinde gezinen gençlerin üzerleri NTP ekipleri tarafından tek tek toplandı. Üst ve çantaların içleri didik didik arandı. Özel ekip şüphelendikleri ve öğrenci olmadıkları tespit edilen bazı gençlerin ayakkabılarını dahi çıkartıp, içerinde uyuşturucu madde arandı. Liseli gençler NTP ekipleriyle sohbet ettikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ancak, okul çevresindeki bazı binaların duvarlarına yazılan ilginç yazılar ise gözden kaçmadı.