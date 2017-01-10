banner128

banner101

10 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Takdir toplayan uygulama

    PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi eli kanlı terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bolu’da kurulan ve 23 polisten oluşan Narkotim Şube ilk görevini yaptı. Özel ekipler okul çevresinde bulunan öğrenci olmadıkları tespit edilen gençlerin ayakkabılarının içersinde bile uyuşturucu aradı.

    10 Ocak 2017 Salı 16:57
    Bu haber 302 kez okundu
    Takdir toplayan uygulama
    Foto galeriye git HABER: KASIM ŞAHİN

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 21 ilde yeni oluşturulan Narkotim Timleri harekete geçti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 23 polisin görev yaptığı NTP Şubesi ekipleri dün yaptıkları uygulama ile göz doldurdu. Özel kıyafetleri Bolu Anadolu Lisesi öğrenci çıkışı öncesi uygulama başlatan Narkotimciler büyük takdir topladı.

    MEKANCILARA BASKIN

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilk kez kurulan ve göreve dün başlayan özel ekip okul önlerindeki uyuşturucu uygulaması öncesi Atatürk Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan metruk bir binayı şok baskın düzenledi. Yapılan baskında metruk binanın bahçesinde ateş yakıp alkol alan 4 kişiyi gözlem alıp, yasal işlem yaptı. Okul çevresinde alkol alan şahıslar daha sonra çevreden uzaklaştırıldı.

    AYAKKABILARIN İÇLERİ BİLE ARANDI

    Öğrenci olmayan ve okul çevresinde gezinen gençlerin üzerleri NTP ekipleri tarafından tek tek toplandı. Üst ve çantaların içleri didik didik arandı. Özel ekip şüphelendikleri ve öğrenci olmadıkları tespit edilen bazı gençlerin ayakkabılarını dahi çıkartıp, içerinde uyuşturucu madde arandı. Liseli gençler NTP ekipleriyle sohbet ettikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ancak, okul çevresindeki bazı binaların duvarlarına yazılan ilginç yazılar ise gözden kaçmadı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: PKKKCK, FETÖPDY, Gibi, Eli, Kanlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş HEP PALAVRA !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nasıl kardeş olunur
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Uyarıyorum günah işleniyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GEÇ KALAN BİR HUTBE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “TATLAR” DA “hibe” düvelerden…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 2017 Bolu’nun Yılı Olmalı
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Hafta Gündem Bolu
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129