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20 Şubat 2018 Salı
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    • Takım olmamız çok önemli

    Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmalarında taraftarlarının desteğinin önemli rol oynadığını belirtti.

    19 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
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    Takım olmamız çok önemli

    Haber: Gönül Olutürk

    Erkan Sözeri, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada hedefine kilitlenmiş bir takım olarak mücadele ettiklerini belirtti. Üst üste 5. maçlarını kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını aktaran Erkan Sözeri, "İstanbulspor'a çok fazla pas imkanı vermemeye çalıştık. Her şeyden önemlisi inanmış bir takım olmamız çok önemli. İstanbulspor buraya hak ederek geldi ama maçın tamamına hakim olan taraf bizdik. Coşkulu ve arzulu bir futbol oynadık. Oyuncu değişiklikleri de yerinde oldu." diye konuştu. Maç sırasındaki Webo tezahüratlarının ardından yapılan oyuncu değişikliğinin hatırlatılması üzerine Sözeri, şöyle konuştu: "Taraftar Webo'yu istedi ama onun oyuna girişi de planımızın bir parçasıydı. Hemen bu maçı bırakıp, zorlu Eskişehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok keyifli bir maç olacak. Oyuncularım bugün çok yoruldu. Belki rotasyon yapacağız, belki de onları iyi dinlendirmeye çalışacağız. Mücadelemize devam edeceğiz, taraftar da daha çok gelecektir. Bugün oyuncularım coşkulu oynadıysa bunun büyük bir katkısı da taraftardı. Onlara teşekkür ediyorum." İfadeleri kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 22.

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