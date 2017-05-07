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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Takım yorgun…

    TFF 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor kendi evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 0-2 mağlup oldu.

    07 Mayıs 2017 Pazar 21:53
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    Takım yorgun…
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    HABER: Faruk ÇİDEM

    Maçtan Dakikalar

    19. dakikada, Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine Akabueze’nin açtığı ortaya yükselen Poepon’un kafa şutu kalecide kaldı.

    21. dakikada, Şanlıurfaspor’un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Poepon’un şert şutu kaleci Sinan’dan geri döndü.

    36. dakikada, Şanlıurfaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Caner’in ceza sahası içine çıkardığı topla buluşan Banahene’nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

    57. dakikada, Boluspor’un sol kanattan Santos’la kullandığı duran topta defanstan seken topla buluşan Albdulkadir’in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

    77. dakikada, sol kanattan Guido’nun ortasına yükselen Sinan’ın kafa şutu kalecide kaldı.

    78. dakikada, Şanlıurfaspor’dan Hüseyin Kala’nın sağ kanattan açtığı ortaya yükselen Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. 0-2

     

    Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

     

    Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

     

    Boluspor: Melih Ağa xx, Furkan Şeker xx (Abdulkadir Özdemir dk. 29 xx), Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Sinan Yılmazer dk. 74 xx), Kadir Bekmezci xx (Anco Jansen dk. 46 xx), Santos xx, Akabueze xx, Guido xx, Poepon xx

     

    Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, İzzet Yıldırım xx, Caner Cavlun xx, Cemil Adıcan xx, Bakary Soro xx, Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx (Oktay Delibalta  dk. 72 xx), Atieemwen xx, Hüseyin Kala xx, Abdulaziz Solmaz xxx, Banahene xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 x)

     

     

    Sarı Kartlar: (Abdulkadir Özdemir dk. 66) (Boluspor)

     

    Kırmızı Kartlar:

     

    Goller: (Banahene dk. 36) (Abdulaziz Solmaz dk. 78) (Şanlıurfaspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 32., Haftasında

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