HABER: Faruk ÇİDEM
Maçtan Dakikalar
19. dakikada, Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine Akabueze’nin açtığı ortaya yükselen Poepon’un kafa şutu kalecide kaldı.
21. dakikada, Şanlıurfaspor’un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Poepon’un şert şutu kaleci Sinan’dan geri döndü.
36. dakikada, Şanlıurfaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Caner’in ceza sahası içine çıkardığı topla buluşan Banahene’nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
57. dakikada, Boluspor’un sol kanattan Santos’la kullandığı duran topta defanstan seken topla buluşan Albdulkadir’in sert şutu az farkla dışarı çıktı.
77. dakikada, sol kanattan Guido’nun ortasına yükselen Sinan’ın kafa şutu kalecide kaldı.
78. dakikada, Şanlıurfaspor’dan Hüseyin Kala’nın sağ kanattan açtığı ortaya yükselen Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Boluspor: Melih Ağa xx, Furkan Şeker xx (Abdulkadir Özdemir dk. 29 xx), Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Sinan Yılmazer dk. 74 xx), Kadir Bekmezci xx (Anco Jansen dk. 46 xx), Santos xx, Akabueze xx, Guido xx, Poepon xx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, İzzet Yıldırım xx, Caner Cavlun xx, Cemil Adıcan xx, Bakary Soro xx, Kağan Söylemezgiller xx, Halil Köçer xx (Oktay Delibalta dk. 72 xx), Atieemwen xx, Hüseyin Kala xx, Abdulaziz Solmaz xxx, Banahene xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 x)
Sarı Kartlar: (Abdulkadir Özdemir dk. 66) (Boluspor)
Kırmızı Kartlar:
Goller: (Banahene dk. 36) (Abdulaziz Solmaz dk. 78) (Şanlıurfaspor)
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