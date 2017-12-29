Haber: Semih Baykal

Ziraat Türkiye Kupasında nağmalup olarak yola devam eden Boluspor, Süper lig ekiplerinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile son 16 tur eleme maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kadir’in kendi kalesine ve Melih Okutan’ın attığı gollerle Boluspor 2-1 kazandı. Maç sonunda düzenlnen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar şunları söyledi; “Birinci dakikadan doksanıncı dakikaya kadar maçı isteyen taraf bizdik. Çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Ama gene bireysel hatadan dolayı yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Ancak bu takımla gurur duyuyorum ve hoşuma da gidiyor çalışmak. Asla geri düşmeyi kabul etmiyorlar. İlk geldiğimde de söylemiştim. Bu takım geri düşmeyi, yenilgiyi kabul etmeyecek. Bunu da oynadığımız maçlarda gösterdiğimizi düşünüyorum. Sezonun son maçında konsantre olmak çok zordu. Çünkü herkesin kafasında hoca acaba kaç gün izin verecek sorusu vardı. Bu baskı altında, yüksek tempoda Akhisar gibi bir takıma oynamak gerçekten çok kolay değildi. Futbolcuları aldıkları bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Onlarla beraber olduğum için mutluyum ve gurur duyurum.”