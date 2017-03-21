HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun farklı bölgelerinde aynı marka araçları çalmasıyla dikkat çeken Erkan Ö. isimli oto hırsızı son hırsızlık girişiminde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geçtiğimiz ay bir gecede 4 otomobili düz kontak yaparak çalan ve hakkında çok sayıda oto hırsızlığı kaydı olduğu öğrenilen Erkan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Ö., 'hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.