“Takke düşmüş kel görünmüştür”

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Özel İdaresi tarafından Bolu- Kartalkaya, Dörtdivan-Kartalkaya, Bolu-Bahçeköy ve Bolu-Ahmetler grup yolları asfalt kaplama işi ihalesi ile ilgili olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü Rasim Özdemir tarafından yapılan açıklamayı eleştiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı icraat yerine laf üretmekle eleştirdi.

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yayınlayan AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasında, “Seçildiği ilk günden bu yana Bolu’ya bir tek çivi çakamayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’ni ağlama duvarına döndürmüştür. Göreve gelir gelmez işçi kıyımıyla başladığı icraatlarına, Belediye çalışanları ve kiracılarına attığı iftiralarla devam eden Tanju Özcan, son olarak da şehirde oluşan çöp yığınlarının suçlusunu Bolu Halkı olarak ilan ederek ne kadar sorumlu bir Belediye Başkanı olduğunu göstermiştir. İş yapmak yerine algı operasyonlarıyla hedef saptırmada uzmanlaşan Tanju Özcan, son olarak; Bolu İl Özel İdaresi tarafından Bolu- Kartalkaya, Dörtdivan-Kartalkaya, Bolu-Bahçeköy ve Bolu-Ahmetler grup yolları asfalt kaplama işi ihalesi ile ilgili olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir” dedi.

“ŞARK KURNAZLIĞIDIR”

İl Özel İdaresinin bahse konu asfalt işi için bundan önceki yıllarda olduğu gibi Bolu Belediye Başkanlığından 13 Mayıs 2019 tarihinde teklif istediğini söyleyen Doğanay açıklamasında ayrıca, “Bolu Belediye Başkanlığının bu teklife cevap vermemesi sonrası iş sezonunun da ilimizde kısa olmasını göz önünde bulunduran İl Özel İdaresi de bahse konu iş için ihaleye çıkmıştır. İhale 21 Haziran 2019 tarihinde yapılırken Bolu Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi’nin 13 Mayıs 2019 tarihinde istediği teklifi ihaleden üç gün sonra yani 24 Haziran 2019 tarihinde vermiştir. İkinci ihale tarihi olan 24 Temmuz 2019 tarihine kadar başkada bir teklifleri olmamış Açık ihaleye katılmayan Bolu Belediyesi, resmileşmiş, kesinleşmiş bir ihaleyi itibarsızlaştırmak, siyasi polemik haline getirmek için ikinci ihale günü, ihale fiyatını öğrendikten sonra teklifini vermiştir. Kurumlar arası yazışmalarla da sabit olan bu olayı siyasi polemik haline getirme çabasında olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibi, enerjilerini iftara ve polemik üretmeye kullanacaklarına iş yapmaya harcasalar Bolu Halkı memnun olacaktır. İstenilen teklifi hazırlayamayan bir yapının daha sonra da çıkıp tamamen yasalar çerçevesinde yapılan bir ihale sonrası sanki iş Bolu Belediye Başkanlığına verilmiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışması halk tabiriyle söyleyecek olursak olsa olsa şark kurnazlığıdır. Bolu Belediyesi bu işi madem almak istiyordu ve hadi diyelim ki İl Özel İdaresi de onların iftiralarına göre siyasi davrandı, açık bir şekilde yapılan bu ihaleye Bolu Belediye Başkanlığı neden girmemiştir? Neden bellidir. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir” ifadelerine yer verdi.

“TEKKE DÜŞMÜŞ KEL GÖRÜNMÜŞTÜR”

Nurettin Doğanay açıklamalarının son kısmında ise son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline gelen çöp konusuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Şehrin çöpünü bile toplayamamalarının sorumluluğunu Bolu Halkına yükleyecek kadar acziyet içerisinde olan bir idare anlayışının, Bizlerin Bolu sevgisini sorgulamalarının da hadleri olmadığını ifade etmek isterim. Yeniçağa Belediyesini icraya verecek kadar Bolu’yu seven bir anlayışın takdirini de hemşerilerimize bırakıyorum. Muhalefet Milletvekili iken icra makamında olmadığı için fütursuzca her yapılan çalışmayı eleştiren Tanju Özcan gerçeği, icra makamı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturunca ortaya çıkmıştır. Tekke düşmüş kel görünmüştür.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 12:23