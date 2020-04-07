Takla atan araç orta refüje düştü

Haber: N. Halid Altundal

Gerede ilçesi Kızılcahamam yolu 20’nci kilometresi Ankara istikametinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak orta refüje düştü. Kazayı ihbar alan Gerede İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Kaza sonucu araçta sıkışan şoför itfaiyenin çabaları ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam edilmek üzere Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.