Takla atan aracın camından fırladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeniçağa otoyol metro dinlenme tesisleri ile Yeniçağa gişelerinde yağmurlu havanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 ED 198 plakalı araç, sürücüsü viraja girdiği sırada takla attı.

Araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce rejüfe girdi daha sonra takla atarak yoldan çıktı. Kaza da araç kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü takla atan aracın arka camından dışarı fırlayarak, feci şekilde can verdi.

112 sağlık ekipleri olay yerindeki ilk belirlemelerine göre araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yeri jandarma ve otoyol trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 12:43