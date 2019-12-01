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Takla atan araçta sıkıştı

Kıbrıscık-Seben yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta 3 kişi yaralandı.

Takla atan araçta sıkıştı

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıscık-Seben yolu 18’inci kilometresinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevkedildi. Takla atan araçtaki 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu  alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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