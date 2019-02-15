Takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

Haber: Aysun Beykoz

Kaza sabah saatlerinde Seben’in Gökhaliller Köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 NBB 43 plakalı araç sürücüsü köy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Kaza sonrası ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Seben Belediye İtfaiye personeli, Seben Polis Amirliği, Seben Jandarma Komutanlığı ve Seben sağlık ekiplerinin uzun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Araç sürücüsünün Seben’in Tepe köyünden Orman’dan emekli Şerafettin Altıntaş olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.