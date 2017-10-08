Haber: Semih BAYKAL

Olay, sabah saatlerinde ilimiz Mudurnu ilçesi Güvem Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden 14 DS 633 plakalı vinç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına savruldu. Kaza sonucu ismi öğrenilmeyen şoför vinçte sıkışarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören çevreden geçen sürücüler kazayı polis, 112 Acil Servis ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından sürücüyü çıkararak sağlık çalışanlarına teslim etti. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.







