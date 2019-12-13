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Takla attı tarlada durabildi

Bolu’da gece saatlerinde meydana gelen kazada tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla attı tarlada durabildi

Haber: Aysun Beykoz

D-100 kara yolundan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) istikametine seyreden Mustafa Nafız K. idaresindeki 14 AAL 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, takla attıktan sonra yol kenarındaki bir tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 12:57
Esra Perçin

Esra Perçin

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